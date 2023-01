Dnevnik o reorganizaciji vlade (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Zoran Potič v komentarju Končno ... vlada piše o imenovanju prenovljene vlade. Avtor se sprašuje, ali so povolilni podaljški bolj koristili SDS, ki želi z vsakim političnim sredstvom in brezkompromisnostjo dokazati, da so levosredinske vlade popolnoma neučinkovite, ali Gibanju Svoboda, ki s pomočjo SD in Levice prevzema vse več vzvodov oblasti.