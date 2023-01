V Postojni iščejo rešitve za prostorsko stisko v šolah

Postojna, 24. januarja - V preteklih tednih je Občina Postojna z vodstvi šol in s predstavniki izobraževalnih zavodov izvedla več srečanj, na katerih so izpostavili težave in morebitne rešitve zaradi prostorske stiske v šolah na Postojnskem. Prostorska stiska je predvsem na Osnovni šoli Miroslava Vilharja, nove prostore bi potrebovale tudi druge šole.