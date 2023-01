Zaradi obilice snega omejeno obratovanje smučišč na Pohorju

Slovenj Gradec/Maribor, 24. januarja - Zaradi obilice snega je omejeno obratovanje smučišč na Pohorju. Na Kopah, kjer imajo več kot en meter snega in v ponedeljek niso obratovali, trenutno obratuje samo vlečnica Sedlo, ostale proge vzpostavljajo. Slabo je prevozna tudi cesta na Kope. Tudi na Mariborskem in Areškem Pohorju, kjer je do 1,5 metra snega, niso odprte vse proge.