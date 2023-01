Do združitve muzejev osamosvojitve in novejše zgodovine kritični svet prvega in direktor drugega

Ljubljana, 24. januarja - Ob vladnem sklepu o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitvi novega javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije so nestrinjanje izrazili svet muzeja osamosvojitve in direktor muzeja novejše zgodovine Jože Dežman, oglasili so se tudi zaposleni v muzeju novejše zgodovine.