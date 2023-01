Policija lani obravnavala trikrat več nezakonitih prehodov meje kot leto prej

Ljubljana, 24. januarja - Policija je lani obravnavala 32.042 nezakonitih prehodov državne meje, kar je več kot trikrat toliko kot v letu pred tem, ko so jih skupaj našteli 10.198 oziroma dvakrat več kot leta 2019. Kot izhaja iz statistike, so se decembra na prvo mesto po številu spet prebili prebežniki iz Afganistana, na vrhu ostajajo tudi državljani Burundija in Indije.