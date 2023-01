Letošnji sejem Informativa z rekordnim obiskom

Ljubljana, 23. januarja - 14. sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki se je zaključil minulo soboto, je v dveh dneh v dvorane Gospodarskega razstavišča po podatkih organizatorjev privabil več kot 27.700 obiskovalcev. Ti so se sprehodili med več kot 220 razstavnimi prostori in infotočkami, kjer je potekala predstavitev več kot 250 različnih programov.