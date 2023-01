Največ novega snega na Notranjskem in Kočevskem

Ljubljana, 23. januarja - Največ snega je minulo noč padlo na Notranjskem in Kočevskem. Na Blokah je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v zadnjih 12 urah padlo 32, v Velikih Laščah 26 in Kočevju 23 centimetrov snega. Zaradi zimskih razmer so težave predvsem na primorski in dolenjski avtocesti, tudi drugod so na cestah plužne in posipne enote, promet je upočasnjen.