Španska policija razbila združbo, ki je izkoriščala ukrajinske begunce

Madrid, 22. januarja - Španska policija je danes sporočila, da je razbila tolpo, ki je upravljala tri nezakonite tobačne tovarne, v katerih so zaposlovali Ukrajince, ki so pred rusko invazijo pobegnil v Španijo. Ukrajinci so živeli v slabih razmerah, bili so natrpani v nastanitvenih objektih tovarn, so navedli.