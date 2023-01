Lima, 22. januarja - Reševalci so v soboto evakuirali okoli 400 turistov, ki so obtičali v inkovskem mestu Machu Picchu, je sporočilo perujsko ministrstva za turizem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znamenitost so zaradi neredov, ki pretresajo Peru, v soboto za nedoločen čas zaprli.