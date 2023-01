Ob 60. obletnici elizejske pogodbe v Parizu srečanje vlad Francije in Nemčije

Pariz, 22. januarja - V Parizu se bosta na skupni seji sešli vladi Francije in Nemčije in se posvetili sodelovanju v EU in Natu ter Ukrajini. Že jeseni predvideno srečanje, ki so ga v luči nesoglasij preložili, bo potekalo na 60. obletnico elizejske pogodbe, ki je potrdila spravo med državama. To bodo obeležili z ločeno slovesnostjo s predstavniki obeh parlamentov.