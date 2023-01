Vojska v Burkini Faso rešila ženske in otroke iz rok džihadistov

Ouagadougou, 20. januarja - Vojaki so na severu Burkine Faso rešili skupino 62 žensk in štirih dojenčkov, ki so jih ugrabili domnevni džihadisti. Ženske in dojenčki so bili ugrabljeni prejšnji teden v bližini mesta Arbinda, ko so zunaj svoje vasi iskali hrano. Skupino so našli kar 200 kilometrov južneje, v regiji Tougouri, navaja francoska tiskovna agencija AFP.