Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o vladnih načrtih za korenito reformo zdravstvenega sistema, pri čemer so omenile, da si je ministrstvo za zdravje za vzor izbralo finski model. Poročale so tudi o izjavah zunanje ministrice Tanje Fajon o dolgotrajni vojni v Ukrajini in rekordnih prihodkih podjetja Petrol.