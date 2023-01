Snežne razmere v visokogorju

Predvsem nevarna so strma travnata pobočja. V gorah so zlasti nevarna pobočja nad gozdno mejo, kjer veter prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Že pod majhno obremenitvijo lahko sprožite kložast snežni plaz. V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer novega snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja. Snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne, nevarnost je težko prepoznati. Pri izbiri pobočja se je treba vesti zelo zadržano.

Snežna odeja je zaradi hladnega vremena večinoma rahla in se globoko predira. Pod nadmorsko višino okoli 1100 metrov se je sneg prehodno nekoliko ojužil, na njem je plast bolj suhega snega. Veliko je zametov in opasti, sproti nastajajo nove. Snežna odeja sega do dolin.

V soboto bo pretežno oblačno in predvsem v visokogorju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp tudi megleno. V vzhodnih gorstvih lahko občasno rahlo naletava sneg, a količine bodo zanemarljivo majhne. Pihal bo zelo močan severnik, sunki vetra bodo predvidoma lahko presegali hitrost 100 km/h. Mrzlo bo. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -8, na 2500 metrov okoli -15 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno in ponekod megleno, občasno lahko naletava sneg. Severni veter bo precej oslabel. Temperatura bo podobna kot v soboto. V ponedeljek bo od juga spet začelo snežiti, okrepil se bo severovzhodni veter. V višinah se bo malce segrelo, a temperatura bo povsod ostala pod ničlo.

V petek popoldne bo severni veter že dovolj močan, da bo marsikje prenašal sneg. V soboto se bodo razmere hitro spreminjale. Severni veter bo na številnih mestih prenašal velike količine rahlega snega in ga odlagal na južna pobočja. Številno nevarnih mest z napihanim snegom se bo izrazito povečalo. Veter bo prenašal sneg tudi v hribovjih predalpskega in dinarskega sveta. Snežne in vremenske razmere bodo zaradi mraza, vetra, slabe vidljivosti ter nevarnosti snežnih plazov zelo zahtevne. V nedeljo se plazovne razmere ne bodo kaj dosti spremenile, nekoliko prijaznejši bodo le vremenski pogoji zaradi šibkejšega vetra. A le prehodno, ker se bo v ponedeljek veter znova okrepil in znova bo začelo snežiti. Novi sneg bo suh in rahel, severovzhodni veter bo delal nove zamete in opasti.