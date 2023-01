Potrošniki ob začetku leta slabše razpoloženi

Ljubljana, 20. januarja - Razpoloženje slovenskih potrošnikov je glede na raziskavo statističnega urada ob začetku leta nekoliko slabše. Kazalnik zaupanja potrošnikov se je januarja po treh mesecih rasti znižal za štiri odstotne točke in je bil 13 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja, so sporočili statistiki. Upad so zaznali tudi na letni ravni.