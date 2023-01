Oblikovana koalicija trgovinskih ministrov za podnebje

Davos, 20. januarja - EU in 26 partnerskih držav je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu v četrtek predstavilo koalicijo trgovinskih ministrov za podnebje. Gre za prvi svetovni forum na ministrski ravni, ki naslavlja trgovino v povezavi s podnebjem in trajnostnim razvojem. Pobudo je podprla tudi Slovenija, so sporočili z gospodarskega ministrstva.