Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju predsednika srbske skupščine Vladimirja Orlića s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, predsednico republike Natašo Pirc Musar in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Pisale so tudi o poudarkih seje parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu.