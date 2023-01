Na sejmu Informativa tudi o kariernih priložnostih v poklicih turizma in lesarstva

Ljubljana, 20. januarja - Na sejmu Informativa 2023, ki se bo danes in jutri odvijal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo sodelovalo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupaj s partnerji bo v Hali C na stojnici predstavilo karierne priložnosti v poklicih turizma in lesno-predelovalni industriji, so sporočili z gospodarskega ministrstva.