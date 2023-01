Slovenski evroposlanci pozivajo k zagotovitvi predstavitev parlamenta tudi v slovenščini

Ljubljana/Bruselj, 19. januarja - Evropski poslanci iz Slovenije so danes pozvali pristojne v Evropskem parlamentu, naj v najkrajšem možnem času skupinam obiskovalcev parlamenta, ki na vodene oglede pridejo iz Slovenije, znova omogočijo predstavitve v maternem jeziku. Pri tem so opozorili, da je slovenski jezik med tistimi, ki so v Evropskem parlamentu pogosto diskriminirani.