Na mednarodnem Zelenem tednu v Berlinu tudi Slovenija

Berlin, 20. januarja - V Berlinu bo danes vrata za obiskovalce odprl mednarodni sejem Zeleni teden. Na sejmu, ki bo potekal do 29. januarja, se bo kot zelena in ekološka dežela predstavila tudi Slovenija. Uradnega odprtja sejma v četrtek zvečer se je udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.