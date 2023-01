Ducmanu za umor matere in poskus umora očeta 30 let zapora

Celje, 19. januarja - Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je danes Gregorja Ducmana, ki mu je tožilstvo očitalo umor matere na zahrbten in grozovit način ter poskus umora očeta marca 2021 v Zalogu pri Šempetru, obsodil na 30 let zapora enotne kazni. Zaradi begosumnosti so obsojenemu podaljšali pripor, sodba še ni pravnomočna.