Kitajci v luči odpravljenih covidnih ukrepov vstopajo v leto zajca

Peking, 21. januarja - Kitajci po vsem svetu bodo danes praznovali vstop v novo leto po lunarnem koledarju, ki bo v znamenju zajca in bo trajalo do 9. februarja 2024. Praznovanja letos ne bodo zaznamovali covidni ukrepi, saj je Peking na začetku minulega meseca odpravil politiko ničelne tolerance do novega koronavirusa. V luči tega pričakujejo povečano število potovanj.