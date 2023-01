Komisija DZ poziva k dogovoru glede omejitev kreditiranja

Ljubljana, 17. januarja - Komisija DZ za nadzor javnih financ banke in Banko Slovenije poziva k dogovoru, kakšne omejitve glede kreditiranja, ki so v nacionalni pristojnosti, bi bile za Slovenijo primerne. Banke med drugim pravijo, da so preveč omejene pri kreditiranju, regulator pa, da so tveganja v bančnem okolju povečana in da so ukrepi primerni.