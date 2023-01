V ljubljanski Drami premiera Strindbergovega Mrtvaškega plesa

Ljubljana, 18. januarja - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi premiera uprizoritve Mrtvaški ples švedskega dramatika in pisatelja Augusta Strindberga v režiji Eduarda Milerja. Po besedah avtorice priredbe in dramaturginje uprizoritve Žanine Mirčevske Mrtvaški ples problematizira temno in toksično plat človeka, ki jo imamo vsi in ki je vir vseh človeških nesreč.