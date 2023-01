Evropski poslanci podprli izhodišča za strožja pravila EU glede izvoza odpadkov

Strasbourg, 17. januarja - Evropski poslanci so v torek sprejeli pogajalsko izhodišče za pogovore s članicami EU o novem zakonu za revizijo postopkov in nadzornih ukrepov za izvoz odpadkov, so sporočili iz Evropskega parlamenta. S sprejetim besedilom so poslanci med drugim izrecno podprli prepoved pošiljanja vseh odpadkov znotraj EU, razen v dobro utemeljenih primerih.