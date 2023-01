V sklopu Cankarjevih torkov koncert Not Exactly Lost

Ljubljana, 17. januarja - V Klubu CD bosta drevi v ciklu Cankarjevi torki s koncertom Not Exactly Lost nastopila Tine Grgurevič in Luka Uršič. V Cankarjevem domu (CD) so koncert opisali kot "zvočno potovanje, na katerem bosta ustvarjalca iskala obliko svobodnega izražanja, ki ga bo navdahnila publika".