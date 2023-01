V Mariboru o krepitvi sodelovanja Slovenije in Italije na vesoljskem področju

Maribor, 17. januarja - Na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so danes gostili predstavnike italijanske vesoljske agencije in akademskih ustanov, ki so predstavili možnosti sodelovanja znanstvenikov na področju raziskovanja vesolja. Zanimanje je na obeh straneh meje, zaživel pa je že skupen projekt raziskovanja vesoljskega vremena.