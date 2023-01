Odbojkarici Kotnik in Lovšin 6. na zaključnem turnirju v Dohi

Doha, 15. januarja - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na zaključnem turnirju serije King of the Court v Dohi osvojile 6. mesto. Zmagali sta Nizozemki Wies Bekhuis in Brecht Piersma, pri moških sta slavila Šveda David Ahman in Jonatan Hellvig, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenija (OZS).