V Izraelu množični protesti proti Netanjahujevi vladi

Tel Aviv, 15. januarja - V več izraelskih mestih so v soboto potekali množični protesti proti novi izraelski vladi premierja Benjamina Netanjahuja in še posebej načrtovani reformi pravosodnega sistema. Največ protestnikov, okoli 80.000, se je po navedbah policije zbralo v Tel Avivu, o protestih pa so poročali tudi iz Haife in Jeruzalema.