Območje z evrom novembra z zunanjetrgovinskim primanjkljajem

Luxembourg, 13. januarja - Države z evrom so novembra lani v preostale dele sveta izvozile za 264,7 milijarde evrov blaga, uvozile pa so ga za 276,3 milijarde evrov. Zunanjetrgovinski primanjkljaj držav z evrom je tako znašal 11,7 milijarde evrov, so sporočili z evropskega statističnega urada.