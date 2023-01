Število turističnih prenočitev v občini Piran lani blizu rekordnega

Portorož, 12. januarja - V vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran so v letu 2022 zabeležili 1,83 milijona prenočitev, kar je odstotek manj kot v rekordnem letu 2019 in 19 odstotkov več kot leta 2021, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož. Hoteli so bili manj uspešni od drugih oblik nastanitev, tujcev pa je bilo manj kot pred pandemijo.