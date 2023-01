Predsednica DZ ob odprtju prenovljenega parlamenta na Dunaju tudi z van der Bellnom

Gradec/Dunaj, 12. januarja - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je drugi dan obiska v Avstriji danes na Dunaju udeležila slovesnosti ob odprtju prenovljenega poslopja avstrijskega parlamenta. Ob robu slovesnosti je imela neformalna srečanja s predstavniki več držav in tudi z avstrijskim predsednikom Alexandrom van der Bellnom, so sporočili iz DZ.

Slovesnosti in sprejema ob odprtju prenovljenega poslopja avstrijskega parlamenta se je udeležil avstrijski državni vrh, pa tudi poslanci obeh domov avstrijskega parlamenta, evroposlanci ter številni gostje iz tujine, med njimi iz vseh evropskih držav razen Rusije in Belorusije. Med povabljenci predsednika avstrijskega parlamenta so bili poleg Klakočar Zupančičeve tudi predsedniki parlamentov ostalih sosednjih držav Avstrije.

Predsednica DZ je na Dunaj prispela iz Gradca, kjer se je v sredo sešla s Susanne Weitlaner, predsednico Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko, krovne organizacije za slovensko manjšino v tem delu Avstrije. Klakočar Zupančič se je na pogovoru seznanila z aktualnimi vprašanji slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem ter z izzivi, s katerimi se soočajo zlasti pri skrbi za ohranjanje in uveljavljanje slovenskega jezika in kulture.

Kot so danes še sporočili iz DZ, je predsednica DZ napovedala, da se bo v dvostranskih pogovorih z avstrijskimi sogovorniki zavzemala za dosledno zaščito slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Med konkretnimi pobudami je Susanne Weitlaner ponudila možnost za prihodnje sodelovanje pri določenih kulturnih projektih.

Predsednica DZ je na obisku v Avstriji že drugič letos. Že prvi dan v letu se je namreč na Dunaju sešla s predsednikom avstrijskega parlamenta Sobotko, s katerim se je udeležila tudi novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov. Na novoletni obisk na Dunaj je potovala z vladnim letalom falcon, kar je zaradi zelo visokega ogljičnega odtisa za 760-kilometrsko pot v obe smeri v Sloveniji dvignilo veliko prahu.

Na tokratni obisk v Avstriji se je Klakočar Zupančič odpravila z avtomobilom. Kot je pred dnevi pojasnila za medije, se je tako odločila, ker gre za dvodnevni obisk, ki vključuje obisk predstavnikov slovenske manjšine v Gradcu.