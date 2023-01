Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 12. januarja - Vlada je izdala uredbi o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in dobaviteljem zemeljskega plina ter spremenjeno uredbe o določitvi cene električne energije za mala podjetja. Sprejela je predloge zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti ter novel zakonov o evidencah in o spodbujanju digitalne vključenosti.