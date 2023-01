V sežanskih javnih zavodih bodo delali tudi mladi s posebnimi potrebami

Sežana, 11. januarja - Sežanski javni zavodi bodo ponudili občasno delo obiskovalcem varstveno-delovnega centra. To je konkreten rezultat projekta za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami v lokalnem okolju, ki sodi v okvir programa Erasmus plus, v njem pa sodeluje tudi občina Sežana. Danes so projekt predstavili na srečanju predstavnikov zavodov.