Čehi bodo konec tedna volili novega predsednika države

piše Maja Cerkovnik

Praga, 12. januarja - Čehi bodo v petek in soboto volili novega predsednika države. Med osmimi kandidati imajo glede na javnomnenjske raziskave trije realne možnosti, da nasledijo predsednika Miloša Zemana. To so nekdanji načelnik generalštaba češke vojske Petr Pavel, nekdanji premier Andrej Babiš in nekdanja rektorica Mendlove univerze v Brnu Danuše Nerudova.