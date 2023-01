Mineva 20 let od smrti Jožeta Pučnika

Ljubljana, 11. januarja - Mineva 20 let od smrti politika in sociologa Jožeta Pučnika. Njegovo obletnico bodo v Ljubljani obeležili z več dogodki. Ob 11. uri bo v prostorih SAZU potekalo predavanje literarnega zgodovinarja Janka Kosa, ob 15. uri na Trgu republike pa se bodo življenja in zapuščine očeta slovenskega naroda spomnili tudi v SDS.