Arhitekti ateljeja Medprostor za STA: Z arhitekturo prostor zamejujemo v medprostore z lastnimi identitetami

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 18. januarja - Atelje Medprostor, v okviru katerega delujejo arhitekti Rok Žnidaršič, Jerneja Fisher Knap in Samo Mlakar s sodelavci, prejme nagrado Prešernovega sklada za projekte zadnjih treh let. Ti so raznoliki, skupen jim je spoštljiv odnos do prostora in novih intervencij. Kot so za STA povedali arhitekti, gre za tradicijo ljubljanske arhitekturne šole.