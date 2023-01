Na sojenju Abramovu predstavili skupno izvedensko medicinsko in balistično mnenje

Celje, 10. januarja - Na sojenju Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber leta 2015, so danes na celjskem okrožnem sodišču predstavili skupno izvedensko medicinsko in balistično mnenje. Namen priprave takšnega mnenja je bilo ugotoviti, v kakšnem položaju je bila Vebrova med ustrelitvijo in s katere razdalje je bila ustreljena.