Med doktorji znanosti pred dvema letoma več moških, med novimi več žensk

Ljubljana, 10. januarja - Med prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, je imelo konec leta 2020 naziv doktor oz. doktorica znanosti več moških kot žensk. Med tistimi, ki so doktorat pridobili nedavno, pa je bilo več žensk. Največ doktorskih nazivov je bilo iz naravoslovnih ved, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).