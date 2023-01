Pred obalo Indonezije močan potres z magnitudo 7,6

Džakarta, 9. januarja - V oceanu blizu Indonezije in Vzhodnega Timorja so danes zabeležili močan potres z magnitudo 7,6. Žarišče potresa je bilo 427 kilometrov južno od indonezijskega otoka Ambon in 95 kilometrov pod morskim dnom, je sporočil ameriški seizmološki center USGS. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za zdaj ni poročil o žrtvah ali gmotni škodi.