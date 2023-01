Starejši bolnik med poskusom pobega padel iz prvega nadstropja murskosoboške bolnišnice

Ljubljana, 9. januarja - Murskosoboške policiste so v nedeljo zjutraj obvestili o padcu starejšega bolnika iz prvega nadstropja murskosoboške bolnišnice. Po ogledu kraja dogodka so ugotovili, da je bolnik poskušal sam zapustiti bolnišnico, potem ko mu zaradi njegovega zdravstvenega stanja osebje ni pustilo iz nje, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.