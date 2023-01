Velenje, 9. januarja - Velenjski policisti so v nedeljo obravnavi sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Neznani storilec je namreč okoli pol petih zjutraj večkrat ustrelil proti stanovanjski hiši in prestrašil stanovalce. Lastnikom je s streli poškodoval fasado, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.