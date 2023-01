V Vatikanu razburja skorajšnji izid knjige Benediktovega tajnika

Vatikan, 8. januarja - Nekdanji tajnik pred dnevi umrlega zaslužnega papeža Benedikta XVI. Georg Gänswein namerava izdati knjigo o zadnjih dveh desetletjih Benediktovega življenja. V njej naj bi pisal tudi o nesoglasjih med zaslužnim papežem in njegovim naslednikom papežem Frančiškom. Številni v Cerkvi so do namere nekdanjega osebnega tajnika kritični.