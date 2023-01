Voditelji Severne Amerike v ponedeljek in torek na srečanju v Mehiki

New York, 8. januarja - V ponedeljek in torek se bodo v Ciudad de Mexicu sestali mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, kanadski premier Justin Trudeau in predsednik ZDA Joe Biden. Razpravljali bodo o aktualnih vprašanjih, kot so meja, priseljevanje, gospodarstvo, mamila ter skupna izvedba naslednjega svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026.