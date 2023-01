Klakočar Zupančič pozvala k skrbi za zapuščene živali in njihovi posvojitvi

Ljubljana, 6. januarja - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana in ob tem poudarila, da je potrebno za živali primerno poskrbeti in jim nuditi kvalitetno življenje, saj so čuteča bitja in ne igrače ali darila. Izpostavila je tudi, da je področje varstva živali ena izmed njenih zakonodajnih prioritet.