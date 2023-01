Biden odlikoval branilce demokracije pred Trumpovimi privrženci

Washington, 6. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden je drugo obletnico napadov privržencev Donalda Trumpa na zvezni kongres danes počastil z izročitvijo odlikovanj kongresnim policistom in volilnim uradnikom po ZDA, ki so zavrnili Trumpove laži o volilnih prevarah, zaradi katerih je prišlo do napada na kongres.