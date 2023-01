Mladi forum SD s poslansko pobudo v reševanje problematike študentskih bonov

Ljubljana, 6. januarja - V zvezi s subvencioniranjem študentske prehrane so v Mladem forumu SD pripravili rešitev in pisno poslansko pobudo, ki jo je danes v državni zbor vložil njihov poslanec Damijan Zrim. Predlagajo zvišanje subvencije za obrok s 3,5 evra na 4,5 evra in uvedbo varovalke za omejitev najvišje možne cene na dvakratnik višine subvencije za obrok.