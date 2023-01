Ob prelomu leta: Po sušnem 2022 v Istri bojazen, ali bo poleti iz pip tekla voda

piše Bojan Kralj

Koper, 7. januarja - Po zelo sušnem letu 2022, ko so jim vodo vozili z Notranjske, v slovenski Istri upajo, da bodo do poletja izvedeni ukrepi za izboljšanje oskrbe z vodo in da ne bo novega omejevanja njene porabe. Do takrat naj bi začeli črpati vodo iz četrte vrtine v Klaričih in izboljšali povezavo Kraškega vodovoda z Rižanskim. Napovedani so tudi dolgoročni ukrepi.