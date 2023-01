Portal Fran z novimi slovarji in posodobitvami rastočih

Ljubljana, 6. januarja - Slovarski portal Fran, ki dobrih osem let po zagonu beleži skoraj 300 milijonov iskanj, se ponaša z več novostmi, ki so jih predstavili raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na portal Fran so dodani štirje novi slovarji, med njimi tudi davčni, posodobljenih pa je tudi več rastočih slovarjev, med njimi eSKKJ in ePravopis.