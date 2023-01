Klakočar Zupančič sprejela kolednike

Ljubljana, 5. januarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela kolednike Misijonskega središča Slovenije, ki so v DZ tokrat prišli iz župnije Črenšovci. Kolednikom, ki po starodavnih običajih prinašajo mir, pogum in blagoslov ter sprejemajo darove za dobrodelne namene, se je predsednica zahvalila za lepe besede in pesmi, so sporočili iz DZ.