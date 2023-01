Med posledicami trpinčenja na delu dolgotrajne bolniške in tudi samomori

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 9. januarja - Trpinčenju na delovnem mestu naj bi bila v Sloveniji izpostavljena tretjina vseh zaposlenih, posledice pa so lahko hude, od poslabšanja (duševnega) zdravja in dolgotrajne bolniške odsotnosti do samopoškodovanj in (poskusov) samomora. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so zato pripravili e-priročnik o preprečevanju tovrstnih dogodkov.